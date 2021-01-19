Tayland’da, emekli memura krala hakaret ettiği gerekçesiyle 43 yıl altı ay hapis

Tayland’da bir kişi, krala ve monarşiye hakaret ettiği gerekçesiyle 43 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Mayıs 2019’da taç giydi. (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliği (TLHR), Bangkok Ceza Mahkemesi’nin, sosyal medyada krala ve monarşiye hakaret içeren bir şarkıyı paylaştığı gerekçesiyle emekli bir memuru hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.

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‘Anchan’ isimli 60 yaşındaki kadına mahkemenin 87 yıl ceza öngördüğünü aktaran TLHR, kadının daha sonra hakkındaki suçlamaları kabul edince cezanın yarı yarıya indirildiğini duyurdu.

Bu cezanın şimdiye kadarkilerin en ağırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yetkililerin krala ihanet yasasını, gençlik hareketlerinin monarşi reformu için başlattığı demokratik protestolara karşı son koz olarak kullandığı artık aşikardır. Tayland’daki siyasi gerilim bundan sonra daha da kötüye gidecektir.”

‘Çok sayıda kişi şarkıyı paylaştı’

Anchan ise krala hakaret olarak algılanan şarkıyı sadece kendisinin paylaşmadığını belirterek, “Aynı şarkıyı çok sayıda insan sosyal medya hesabında paylaştı bugüne kadar. Bu yüzden şarkının uygunsuz içerikli olduğunu düşünemedim” dedi.

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Tayland’da son bir hafta içinde bir üniversite öğrencisi ve blog yazarına, ‘krala ihanet’ suçlaması yöneltildi. 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldı.

Ülkedeki hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisi’nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019’da protestolara başlamıştı.