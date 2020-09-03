Tayland’da 100 gündür yerel vaka yok: Turizme açma planları yapıyorlar

100 gündür yerel ‘corona’ vakasının çıkmadığı Tayland Covid-19’la mücadelede çok az ülkenin elde edebildiği bir başarı yakaladı. Şimdi bu başarıya gölge düşürmeden sınırlarını turistlere açmanın yollarını arıyor.

Fotoğraf: Phuket.com

Son yerel vakanın mayıs sonunda tespit edildiği Tayland’da yurt dışı gelişlerinde vakalar çıkmaya devam ediyor.

Reklam

Ülkeye girişte 14 gün karantina zorunlu.

70 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar yalnızca 3 bin 427 vaka, 58 can kaybı kaydedildi.

Vakaların yüzde 28’inden fazlasının yurt dışından geldiği bildirildi.

Reklam

Çin dışında ilk ülke

Tayland, Çin dışında corona virüsünün tespit edildiği ilk ülke olmuştu. 13 Ocak’ta Wuhan kentinden giden bir turistte virüs bulunmuştu.

Ülke önce Çin’den gelen turistlere sınırlarını kapattı ancak mart sonunda vaka sayısı bine yaklaştığında Tayland hükümeti acil durum ilan etti ve oturma izni olmayan tüm yabancılara sınırlarını kapattı.

Sınırların kapatılması işe yaradı; dünyada virüs hızla yayılırken Tayland vaka sayısını düşürmeyi başardı. Ancak bu, turizm sektörü için büyük bir sorun yarattı.

Aylar süren Covid-19 kısıtlamaları ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan Tayland’ın zor günler geçirmesine neden oldu.

Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 12.2 küçüldü, bu 1998’deki Asya finansal krizinden beri en kötü kriz oldu.

Turizm bakanı Phiphat Ratchakitprakarn geçen ayın sonunda ülkenin bir güvenlik programı uygulayarak turistlere sınırları açmayı hedeflediğini açıkladı.

Tatil gibi karantina

1 Ekim’de sınırları açmayı planlayan ülkede Phuket pilot bölge olarak kullanılacak.

Başta turistlerin Phuket’e girişine izin verilecek. Ülkenin en büyük adası Phuket’e giden turistler burada belirlenen tatil yerinde 14 gün karantinada kalacak.

Patong bölgesinin bu program için kullanılabilceğini belirten bakan burada turistlerin kendilerine ayrılan alanda sahilde vakit geçirebileceğini söyledi.

Turistlere karantina sürecinini başında ve sonunda test yapılacak. Sonrasında adanın istediği bölgesine seyahat etmekte özgür olacak.

Ancak Phuket dışına seyahat etmek için ek yedi günlük bir karantina zorunluluğu var ve üçüncü kez corona testi yapılacak.

Bu belirlenen alanda çalışan otel personeli de karantina ve test süreci olmadan ayrılamayacak.

Yeni Zelanda ve Vietnam örneği

Yeni Zelanda’da 9 Ağustos’ta 100 gündür yerel bulaşın olmadığını açıklamış ancak iki gün sonra ilk yerel vakalar tespit edilmişti.

Tayland’ın daha dikkatli davranmazsa başına gelebilecekleri görmek için çok uzağa bakmasına da gerek yok.

Bir başka güneydoğu Asya turizm ülkesi Vietnam da 100 gün boyunca sıfır yerel vaka başarısını yakalamış, virüs nedeniyle hiç can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu. Ancak temmuz sonunda yeni yerel vakalar tespit edilmeye başladı, ayrıca 34 can kaybı yaşandı.