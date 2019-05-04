Tayland kralının üç günlük taç giyme töreni başladı: Altın tacın ağırlığı 7.3 kilo

Tayland’da, 2016’da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn için üç gün sürecek taç giyme törenleri bugün başladı.

Fotoğraflar: CNN

70 yıl tahtta oturduktan sonra ölen babası Kral Bhumibol Adulyadej’in yerine geçen kral için ülkenin gelenekleri uyarınca hemen değil bir süre sonra taç giyme töreni düzenleniyor.

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Perşembe günü kendisini koruyan birimin komutan yardımcısı olan general Suthida’yla evlendiği açıklanan Kral Vajiralongkorn törenlerin ilk gününde ülkedeki 100 yerleşim biriminden getirilen sularla ‘arındırıldı’ (üstte).

Budist rahibin başından su döktüğü kral için düzenlenen törene yeni evlendiği Kraliçe Suthida ve kraliyet ailesinin diğer mensupları katıldı. Arınma işleminden sonra bir kılıç ve tacın da yer aldığı beş parçadan oluşan kraliyet kıyafetleri krala sunuldu. Krala sunulan, kraliyetin sembolü olan bu beş emanetin en ağır olan tacıydı. 7.3 kilogram ağırlğındaki altın tacı güçlükle kralın başına oturtuldu.

Kral Vajiralongkorn daha sonra kendisini Budizmin ‘kraliyetteki hamisi’ ilan etti ve ‘sembolik olarak’ resmi ikametgahına taşındı.

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Kraliyet ailesinin geniş yetkileri olduğu ülkede, Kral Vajiralongkorn’un babası çok uzun süre tahtta kaldığı için birçok Taylandlı ilk kez taç giyme törenine tanık oluyor. 2014’teki darbeden sonra 24 Mart’ta ilk kez seçim düzenlenen ve siyasi istikrarın sağlanamadığı ülkede kraliyeti eleştirmek yasak.