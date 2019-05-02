Tayland Kralı korumalarından biriyle evlendi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendisini koruyan güvenlik ekibinin komutan yardımcısıyla evlendi. Cumartesi günü taç giyme töreni düzenlenecek olan 66 yaşındaki kralın uzun süredir birlikte olduğu bilinse de korumalığını yapan General Suthida’yla evlenmesi sürpriz oldu.

Fotoğraf: BBC

2016’da 70 yıl tahtta kaldıktan sonra ölen babası Kral Bhumibol Adulyadej’in tahtına oturan ancak geleneğe uygun olarak bir süre sonra taç giyme töreni düzenlenen Kral Vajiralongkorn’un evlendiğine ilişkin açıklama şöyle: “Kral Vajiralongkorn, General Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya’yı kendisine eş olarak seçerek onu Kraliçe Suthida yaptı. Kraliçe Suthida artık kraliyet ailesinin bir parçası.”

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Kralın düğün töreninin görüntüleri ülke televizyonlarında yayınlandı. Yeni eşinin başından kutsal su dökerken ve nikah defterini imzalarken görüntülenen Kral Vajiralongkorn daha önce üç kez evlenip boşandı ve yedi çocuğu var.

Kral Vajiralongkorn, 2014 yılında eski bir Tayland Havayolları hostesi olan Suthida Tidjai’yı kendisini koruyan güvenlik biriminin komutan yardımcısı yapmıştı. Çiçeği burnundaki kraliçe Aralık 2016’da da general olmuştu.