Tayin işlemleri için gittiği Alanya’da testi pozitif çıkan ebe hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesine tayin işlemleri için gittiğinde Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan ebe Şehri Kayhan (46), yaşamını yitirdi.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tayinini istedi. 4 Eylül’de, ilçeye gittiğinde testi pozitif çıkınca bu hastanede tedaviye alındı.
Kronik astım hastası olan ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Kayhan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Şehri Kayhan’ın cenazesi, memleketi Mersin’e uğurlandı.