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Yaramazlara biraz batar!

Tayin işlemleri için gittiği Alanya’da testi pozitif çıkan ebe hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesine tayin işlemleri için gittiğinde Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan ebe Şehri Kayhan (46), yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tayinini istedi. 4 Eylül’de, ilçeye gittiğinde testi pozitif çıkınca bu hastanede tedaviye alındı.

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Kronik astım hastası olan ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Kayhan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şehri Kayhan’ın cenazesi, memleketi Mersin’e uğurlandı.

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