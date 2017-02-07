Tayfur Havutçu’ya soruşturma: Engelli arkadaşını zorla alıkoyup darp ettirmekle suçlanıyor

Eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu hakkında, Adana Demirspor’da birlikte çalıştığı engelli arkadaşı, eski futbolcu İlkay Y.’yi bir evde zorla alıkoyup darp ettirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sabah’ın haberine göre, geçirdiği bir kaza sonrası yüzde 20 oranında engelli olan İlkay Y., futbolculuk döneminden tanıdığı Havutçu’dan iş bulamadığını söyleyerek kendisine yardımcı olmasını istedi. O dönem Adana Demirspor’u çalıştıran Havutçu da, İlkay Y.’yi ekibine dahil etti.

Çalıştığı sürenin parasını istedi

İki isim arasındaki anlaşma uyarınca, Adana ekibinin Süper Lig’e yükselmesi halinde İlkay Y. 45 bin lira alacaktı. Ancak sezon sonuna yaklaşırken Adana Demirspor’un Havutçu’yla yolları ayırması üzerine İlkay Y. çalıştığı sürenin parasını istedi. Kulüpten parasını alamadığını öne süren 36 yaşındaki teknik direktörse anlaştıkları ücretin bir kısmını ödeyebildi.

Buradan alacağı parayla karşılamayı planladığı ameliyatını erteleyemeyen İlkay Y., anlaştıkları ücretin tamamını ödemesi için Havutçu’yu aramaya ve evine gitmeye başladı.

‘Bir daha evime gelirsen kötü olur’

İddiaya göre, kızının yalnız olduğu sırada evine geldiğini öğrendiği İlkay Y’yi arayan Havutçu, “Bir daha evime gelirsen kötü olur” diyerek kendisini tehdit etti.

Olay günü evinin yakınlarında üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilen İlkay Y., bir eve götürüldü ve “Bir daha Tayfur Havutçu’yla uğraşırsan bu sefer sonun kötü olur” denilerek darp edildi.

Şikayetçi oldu

Bir müddet evde tutulduktan sonra Kemerburgaz’da ormanlık alanda bırakılan İlkay Y., kendisini alıkoyanlardan ve onların azmettiricisi olarak gösterdiği Havutçu’dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.