Tayfun Atay: Şeyma Subaşı artık vur patlasın çal oynasın keyif çatarak hayatını yaşayabilir

Bugünün dünyasında evlilik, “Bir yastıkta kocamak” arzusu, hayali, isteğiyle yapılmıyor.

Bugünün dünyasında evlilik, “boşanma ile muteber” yapılıyor ve o yüzden Acun’un da gayet yerinde kaydettiği üzere, her evlilikte boşanma var!..

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29 yaşındaki Şeyma Subaşı artık bir ömür boyu 10 milyonluk “yuva”sında, ayda şahsına mahsus 115 bin lirayla ekmek elden su gölden, vur patlasın çal oynasın keyif çatarak hayatını yaşayabilir.

Tabii evlenmemek kaydıyla…

Evlilik ne ki bu saatten sonra zaten, koy ver gitsin!..

“Meşhuriyet Çağı”nda evlilik bir teferruattır.

Tayfun Atay’ın yazısı