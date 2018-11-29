Tayfun Atay: ‘Helal porno’ tartışılıyor

İşte, buyurun, 2019 yılında faaliyete başlayacağı Meclis Bütçe Plan Komisyonu’nda belirtilen “Helâl Akreditasyon Kurumu”nun iştigal edeceği hususlardan bazıları!..

Diğerleri mi?.. Aman, hiç sormayın! Başta sıraladık ya, “helâl sex-shop”lar var mesela!.. Önce “online” olarak Hollanda’da açıldı. Sonra Türkiye’de de açıldı. Yetmedi birkaç yıl evvel, İslam’ın kalbinde, Mekke-i Mükerreme”de açıldı!..

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Ve hanidir de “helâl porno” tartışılıyor; yani pornografik içerikli filmleri izlemek ne ölçüde, hangi koşullarda, hangi sınırlarda helâl ya da haram, bunları belirlemek için kafa yoruluyor… Kim bilir, bu bakımdan da “akreditasyon” işin içinde olacak belki?!

Demek ki önümüzdeki dönem, bu topraklarda post-İslamist dinbaz siyasetin yeni marifetlerini izlemek açısından yer yer “eğlenceli” sayılabilecek gündemleri de çıkaracak karşımıza. Ama tabii, güleceğiz ağlanacak halimize!..

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Tayfun Atay’ın yazısı