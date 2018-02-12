Tayfun Atay: Düşünün, sapına kadar Türkçü’sünüz, ama ‘saf kan’ Ermeni çıktınız!..

Coğrafyada eskiden kimler yaşamışsa ve Selçuklu-Osmanlı döneminde nerelerle kültürel etkileşim, alışveriş olmuşsa biyolojik yakınlık da ona paralel…

Fakat şimdi Türklüğün, Müslümanlığın, milliyetçiliğin, milliliğin, yerliliğin siyasi dilde baskın olup topluma alabildiğine empoze edildiği bir dönemde soy raporu öyle mi?!

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Bana Gürcü olduğumu söylememe hususunda ‘kardeş tavsiyesi’nde bulunulmuştu ki bu en ‘hafif’ basınç… E-Devlet’teki taramadan ‘Affedersiniz, Ermeni’ veya ‘dönme’ veya ‘Rum tohumu’ veya ‘gâvur dölü’ olduğunu öğrenme ‘riski’ bulunanlar yok diyebilir misiniz?.. Hayır, diyemezsiniz…

Ve düşünün, sapına kadar Türkçü’sünüz, ama ‘saf kan’ Ermeni çıktınız!..

Toplumsal infial yaratır bu, hem de böylesi ‘vatan-millet-Sakarya’ politik ikliminde…

O yüzden Nüfus Müdürlüğü’nün bu işi o ya da bu sebeple, bahaneyle askıya alması kuvvetle muhtemel.

İşbu yazıyı da isteyen öngörü, isteyen ‘nasihat’ diye okusun!..

Tayfun Atay’ın yazısı