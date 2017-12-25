Tayfun Atay: Diyanet belki ders çıkardı ve bıraktı artık yılbaşıyla uğraşmayı

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Hatırlayalım, geçen sene 31 Aralığı 1 Ocak’a bağlayan gece ortalığı kan gölüne çevirenlerin bu eyleminden iki gün önce Diyanet hutbesi ortalıktaydı.

Şöyle denmekteydi o hutbede: “Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz.”

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Bundan iki gün sonra gelen IŞİD katliamının ardından Diyanet bu defa en tepe noktasından katliamı kınadı, “Bu bir vahşet, dehşet, cinayet, katliam” dedi.

Elbette herkes acı acı güldü. Yılbaşı zıtlaşmasının nerelere varacağı, geçen yıl böylesine korkunç şekilde deneyimlendi.

Kim bilir, belki Diyanet de bundan dolayı suskun bu sene!..

Belki ders çıkardı ve bıraktı artık yılbaşıyla uğraşmayı…

Tayfun Atay’ın yazısı