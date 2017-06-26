Tayfun Atay: Dine ilgi, gerçek anlamda sokakta da, camide de, ekranda da azalıyor

Dini her yerde ve her âna başat kılmaya çalışıyorlar.

Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Ali Bardakoğlu bile yakınmadı mı geçenlerde katıldığı bir televizyon programında, “Din çok konuşuluyor; olur olmaz her konuda, her sorunda dinden çözüm çıkarılmaya, aranmaya çalışılıyor” diye…

Toplumsal-dünyevî süreçlerde din adına bir “enflasyon” söz konusu. Ve bunun sonucu, dinin “devalüasyon”a, yani değer kaybına uğraması oluyor.

Ramazan meydanlarında “televaiz”lere sorulan vasat, absürt, düzeysiz, zavallı ve utanç verici sorulara bakın! Kur’ân okunurken sırıta sırıta bir elde cep telefonu, diğer ellerini ekranda kendilerini görenlere sallayan “Müslüman”lara bakın!

Ve dinin, dünyaya hâkim kılınmaya çalışılırken nasıl ona tâbi hale geldiğini görün!.. Dine ilgi, gerçek anlamda sokakta da, camide de, ekranda da azalıyor.

Dine ilginin hâlâ yüksek göründüğü, söz gelimi Hatipoğlu Hocamızınki gibi programlar da dini alabildiğine dünyevî çeşniye bulayıp eğlenceli hale getirerek, bir anlamda “şov”a dönüştürerek muvaffak oluyor.

Bütün bunların toplamından da “Kadir Gecesi neden Survivor izlendi” sorusuna “Camideydik de ondan” yumurtlamasında bulunanlara söylenecek tek söz kalıyor: Sayenizde din elden gidiyor!..

Tayfun Atay’ın yazısı