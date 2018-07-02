Tayfun Atay: Camide, cenazede, namazda, secdede, rükûda, kıblede protokol olmaz

Bakan, talimat vermiş ve birileri şehit cenazesinde protokole alınmasın demiş.

“Cenaze”, “talimat”, “protokol”… Bunlar nasıl bu kadar kolay, rahat ve kaygısız bir araya gelebiliyor, getirilebiliyor; ben şaşkınlık içinde asıl bunu merak ediyorum!..

Bu nasıl dindir, imandır, İslam’dır?..

Reklam

Protokol, “hiyerarşi” demek.

İbadet ise Allah’a kulluk doğrultusunda “eşitlik”te buluşmak demek.

Reklam

CHP’yi cenazede “protokol”e alıp almamayı bırakın, asıl cenazeye “protokol”ü nasıl alıyorsunuz; cenaze ile protokolü nasıl buluşturabiliyorsunuz?.. Bunu bir sorun kendinize!..

“Cenazede protokol”ü bu kadar doğallaştırmış, olağanlaştırmış, sıradanlaştırmış zihinlerin ve kalplerin, inançlarını, imanlarını ve vicdanlarını bir öz-sorgulamaya tabi tutmaları gerekir.

Camide protokol olmaz, cenazede protokol olmaz, namazda protokol olmaz, secdede, rükûda, kıblede protokol olmaz.

Tayfun Atay’ın yazısı