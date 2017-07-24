Tayfun Atay: Bugün ve bu hafta, hepimiz tam tekmil, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz! 

Bugün ve bu hafta, hepimiz tam tekmil, Çağlayan Adliyesi’ndeyiz!

Aklımız, kalbimiz, tüm varlığımızla Cumhuriyet’e yönelik “operasyon”un en ağır bedelini ödeyen yoldaşlarımızın yanında mahkeme salonu ve koridorlarındayız!

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Sadece bu gazetenin her sabah Türkiye’nin ufkuna doğmasına emek veren bizler değil;

Bize desteği, düşünce ve haber özgürlüğünün olmazsa olmazı sayan yerli-yabancı basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve elbette okurlarımızla birlikte; “Türkiye ve Dünya” olarak ayakta, dimdik, Çağlayan’dayız!..

Tayfun Atay’ın yazısı