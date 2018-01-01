Tayfun Atay: Bu yılbaşı karartması inanın onları da vuruyor

AKP, Türkiye’yi 12 Eylül (1980) öncesi dönemin sokağa kapalı, karanlık günlerine çıkardı. Yeni yıl coşkusunu öldürdü, yılbaşını bayram gibi değil kâbus gibi, mutsuz, umutsuz, kötümser karşılama noktasına getirdi tüm toplumu.

Sadece laiklerin değil, dindar kesimlerin, özellikle dindar genç kuşakların da içini karartan bir geleceğe çıkardı ülkeyi AKP.

Çünkü o gençler de dinî yaşantılarına özen gösterirken hayatın neşesini, coşkusunu, eğlencesini topyekûn yok saymaktan yana değiller. Dindarlığı, hayatın seküler ritmi ve temposuyla uyarlı yaşıyorlar. Sosyalleşmeleriyle, arkadaşlık biçimleriyle, flörtleriyle, sinemaya, konsere, futbol maçlarına, televizyon şovlarına, realite yarışmalara rağbetleriyle böyle bu…

Sokakta, okulda, sınıfta, kantinde, kafede görüyorum, izliyorum, gözlemliyorum, öyleler.

Ve “yılbaşı karartması”, inanın, onları da vuruyor!..

Tayfun Atay’ın yazısı