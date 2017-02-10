Tayfun Atay: Bizler iktidar çatışmasının suç bastırma ve hedef şaşırtma yolunda seçtiği kurbanlarız

Bizler, 10 küsur yıllık iktidar ortaklığından sonra vuku bulan bir iktidar çatışmasının, AKP-FETÖ kavgasının, o kavgadan kaynaklı kanlı bir darbe girişiminin aslî sorumluluğunu taşıyanların suç bastırma ve hedef şaşırtma yolunda seçtiği kurbanlarız.

Kendi hitap ettikleri dindar-muhafazakârların gözünde de olup bitenlerdeki sorumlulukları gayet iyi bilindiği, bu her vesileyle tekrar tekrar ayyuka çıktığı için dikkati başka yöne sevk etme yolunda ha bire ‘cadılar’ üretiyorlar.

Bu ‘üretim’ sürecinde an itibarıyla en elverişli ‘malzeme’ de BAK bildirisine imza atmış olup iktidarın en üst perdesinden lanetlenmiş, karanlık addedilmiş, şeytanlaştırılmış akademisyenler…

Tayfun Atay’ın yazısı