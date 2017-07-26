Tayfun Atay: Akın’ın savunması, bir ‘Cumhuriyet Destanı’ idi sanki!

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“Yayın danışmanı” ile “basın danışmanı” arasındaki fark konusunda dahi kafası bulanık bir hukuk zihniyetinin ülkenin kaderine hâkim olması karşısında içimi acı kaplıyor.

Fakat sadece kendisini değil, sadece haksız yere tutuklu diğer arkadaşlarımızı ve gazetemiz Cumhuriyet’i de değil, hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük umuduna kanat çırpmak isteyen bu ülkeyi, Türkiye’yi savunduğu söylenebilecek Akın Atalay’ın;

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Pürüzsüz, telaşsız, rahat ve berrak konuşmasında yansıma bulan hukukçuluğuyla da gururlanıyorum!..

Yukarıda üç arkadaşımızın savunması da aslında bir “şiir”di dedim. Ama Akın’ın yaklaşık 5 saate yayılan savunmasının baştan sona bir “destan şiir” mahiyetinde olduğunu da eklemeden geçemem!..

Akın’ın savunması, bir “Cumhuriyet Destanı” idi sanki!..

Tayfun Atay’ın yazısı