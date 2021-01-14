Tavuk çiftliğine ikinci kez kumar baskını: 38 kişiye para cezası

İzmir’in Bayındır ilçesinde, ikinci kez basılan tavuk çiftliğinde kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye para cezası uygulandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Havuzbaşı Mahallesi’nde daha önce aynı suçtan mühürlenen, üretim yapılmayan tavuk çiftliğinde yine kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Ekipler, binada kurulan masalarda kumar oynarken buldukları 38 kişiye

‘kumar oynamak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek’, ‘maske takmamak’ ve ‘kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek’ suçlarından para cezası uygulandı.

İşyeri mührünü bozan Z.S. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çiftliğe 25 Aralık 2020’de yapılan baskında da 46 kişiye para cezası kesilmişti.

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Duvarı yıkıp gizli giriş yapmışlar

Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda ise bir apartman dairesinde duvar yıkılarak yan binadan gizli giriş yapıldığı belirlendi.

Cumhuriyet Mahallesi İncik Sokak’ta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, daireyi yan binadan ayıran duvarın yıkılarak gizli giriş açıldığını, yine yan binanın çatısından da giriş yolları oluşturulduğunu tespit etti.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen H.H.S. gözaltına alındı. Adresteki 16 kişiye kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 71 bin 776 lira para cezası uygulandı.