Tavşanını tedavi ettirmek için karantinayı ihlal eden hemşire yurda yerleştirdi

Burdur’da, Covid-19 hastasıyla teması olduğu için uygulanan karantina kararını ihlal eden hemşire yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan ve kendisini evinde izole etmesi istenen hemşire C.U., tavşanını tedavi ettirmek için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü.

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Hastane girişinde güvenlik görevlisince Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulanan hemşirenin evde olması gerektiği anlaşıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.U.’yu yurtta gözlem altına aldı.