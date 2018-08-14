Tavanına oturduğu aracı ayağıyla süren şoförün akıl sağlığına bakılacak

Konya’da tavana oturup sol ayağıyla araç süren şoförün akıl sağlığı kontrol edilecek.
Haber ajanslarının servis ettiği ve geçen pazar günün Karatay ilçesinde çekildiği belirtilen videoda Süleyman Ç., 42 CSE 94 plakalı otomobilin tavanına oturmuş halde görülüyordu.
Şoför, sol ayağını camdan içeri uzatarak aracını işlek caddede kullanmıştı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, plakadan şoförü ulaştı.
Polis Süleyman Ç.’ye ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ‘seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak’ ve ‘araç dışına yolcu bindirmek’ suçlarından 2 bin 158 liralık idari para cezası kesti.
Süleyman Ç.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde adli tıp kurumundan rapor alınacağı ve hakkındaki soruşturmanın sürdürüleceği belirtildi.