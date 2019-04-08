TAV 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli geçersiz tüm kullanılmış oyların sayımı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını açıkladı. İstanbul’da devam eden oy sayımlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Yavuz, an itibariyle (saat 15.20) sandıkların yüzde 70’inin sayıldığını ve CHP ile aralarındaki farkın 16 bin 442 olduğunu söyledi. Yavuz “Acaba biz […]