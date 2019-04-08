TAV 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Atatürk Havalimanı’nın terminal işletmecisi TAV, yaklaşık 4 bin 500 çalışanının işine son veriyor.
6 Nisan’da ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’ndan yeni açılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci tamamlandı. Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanların son durumu da bu sabah netleşti.
TAV, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde yaklaşık 4 bin 500 kişinin işine son verileceğini belirtti.
İşten çıkarmalar nedeniyle ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam tutarı ise açıklamaya göre yaklaşık 204 milyon lira.
2018’in sonlarına doğru TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ şirketinin Atatürk Havalimanı’nda 5 bine yakın çalışanın işten çıkarılmasına yönelik hazırlıklar yapıldığı iddia edilmişti. Fakat TAV yönetimi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.