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Yaramazlara biraz batar!

Tatlıses, Rıza Sarraf’ın ‘önüne yattı’: Adam gibi adamdır, o hırsızsa ben de hırsızım

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Türkücü İbrahim Tatlıses, ABD’de ‘dolandırıcılık’ ve ‘İran’a yönelik yaptırımları delmek’ iddiasıyla onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Rıza Sarraf hakkında konuştu: “O hırsızsa ben de hırsızım.”

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Tatlıses, ABD’deki davada itirafçı olduktan sonra Türkiye’ye ihanet etmekle suçlanan ve herkesin ‘canı cehenneme’ dediği Sarraf’ı, evladı gibi çok sevdiğini söyledi.

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Tatlıses, “Adam gibi adamdır” dediği Sarraf için şöyle konuştu: “Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil.”

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