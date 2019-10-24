Tatlıcı’nın binası icradan satılık

Şe-Tat Madencilik hacizlik oldu. Şirkete ait Şişli Bomonti’deki değerli mülk 130 milyon liraya icradan satışa çıkarıldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre vefatından önce Türkiye’nin en zengin işinsanları listesinde yer alan Şehmus Tatlıcı’nın kurduğu Şe-Tat Madencilik Gıda San. ve Tic. AŞ’ye karşı icra takibini başlatan şirket Ekin Maden Tic. ve Sanayi AŞ.

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Ekin Maden’in, satışı istenen gayrimenkulün üzerinde 10 milyon dolarlık (57.5 milyon lira) ipoteği bulunuyor.

Değeri 130 milyon lira

Şirket, alacağını tahsil edemeyince Şe-Tat Madencilik’e kayıtlı değerli gayrimenkulü haciz yoluyla satışa çıkardı. Satışa çıkarılan iki gayrimenkulün değeri 130 milyon lira.

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü eliyle yapılacak icra ihalesi 26 Kasım günü. Satışa konu 10 katlı binada beş yıldızlı bir otel bulunuyor. Anılan otelde 230 oda, 550 de yatak bulunuyor. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda, ikinci icra ihalesi 24 Aralık’ta yapılacak.

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Şet-Tat Madencilik bir süre önce hacze giden avukatların rehin alınmasıyla gündeme gelmişti.