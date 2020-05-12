Tatilsepeti YKB: Mayısta hareketlilik başladı; sektör haziranda toparlanır

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, corona virüsü nedeniyle nisan ayında sıfıra inen tatil rezervasyonlarında mayısla birlikte hareket başladığını belirterek, iç turizmin haziran ayının ikinci yarısından itibaren hızlı şekilde toparlanmasını beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bununla birlikte Türkiye’de yıllık ortalama 10-12 milyon seviyelerinde seyreden otel tatili ağırlıklı seyahatlerde bu yıl yüzde 30-35 düzeyinde daralma beklenirken; yurt dışı seyahat pazarının ise sonbaharda 2021 yılına yönelik satışlarla başlayacağı öngörülüyor.

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Tatilsepeti’nin salgının turizm sektörünün etkilerinin değerlendirildiği online toplantısında konuşan Karayal, “Haziranın ikinci yarısından itibaren iç turizmde hızlı bir toparlanma öngörüyoruz… Son bir hafta 10 gündür yeni rezervasyonlarda bir hareketlenme başladı. Nisan ayında bıçak gibi kesilmişti, mayısla birlikte bir hareketlenme başladı” dedi.

Karayal şöyle devam etti: “Yapılan kayıtlara baktığımızda genellikle 15 Haziran sonrası, ağırlıklı olarak da temmuz-ağustos olarak yeni rezervasyonlar hareketlendi. Konaklama bazlı baktığımızda hareketin 15 Haziran sonrasında başlayacağını, temmuz-ağustosta çok yoğunlaşacağını öngörebiliriz.”

Bununla birlikte, yabancı turist Türkiye’ye gelene kadar, otellerin bir kısmının açılmayacağını ifade eden Karayal, “Sadece Türk misafirle Türkiye’deki tüm otelleri doyurmak mümkün değil. Yabancı turist gelene kadar açılmayacak oteller olacak” dedi.

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‘Tatilci izole konaklama, kendi aracıyla seyahat planlıyor’

Öte yandan Tatilsepeti tarafından yaklaşık 6 bin kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 41’i bu yıl tatile gitmeyeceğini söyledi. Tatile gitmeyi planlayanların ise yüzde 84’ü yurtiçi, yüzde 4’ü KKTC, yüzde 12’si yurt dışına gitmeyi planladığını belirtti.

Ankete göre, salgın sonrası izole konaklama tercihlerinde artış gözlendi. Katılımcıların yüzde 51’i otel/resort, yüzde 32’si daha az misafirin konaklayacağı butik otel, yüzde 28’i villa ya da ev kiralama yoluna gidecek. Tekne kiralama ve karavanla seyahatte de yüzde 8’er payla önemli yükseliş gözlendi.

Virüs nedeniyle seyahat tercihinde uçak-otobüs yüzde 30’da kalırken, tatilcilerin yüzde 67’si kendi aracıyla, yüzde 3’ü de araç kiralamak suretiyle tatile çıkacağını belirtti.

Ankette, tatilcilerin konaklama tercihinde, tesis doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı tutulması, sosyal mesafe kuralı uygulanması ve odaların 24 saat boş bırakılması birinci öncelik olarak yer aldı. Tatilcilerin ikinci önceliği ise misafirlerin sağlık raporu dahilinde tesislere kabul edilmesi ve açık büfe yerine kişiye özel ikram oldu.