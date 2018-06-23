Tatile seçim arası: Seçmenler memlekete dönüş yolunda

Seçime saatler kala, oy kullanmak isteyen vatandaşlar tatil yörelerinden dönüşe geçti.

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki tatilciler, otobüs ve havayolu şirketlerinde yoğunluk oluşturdu. Havayolu şirketleri ve otobüs firmaları ek seferler koydu.

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Bazı seçmenler de özel araçlarıyla dönüşe geçti.

Marmaris’te bir otobüs firması çalışanı Günay Gürçoşkun, “Bugün ve yarın çok yoğun. Yakın şehirlere dönüşler daha yoğun. Ek seferler koyduk” dedi.

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Otobüs firması temsilcisi Mehmet Ayhan ise “Ülkemiz için hayırlı bir seçim olsun. Normal güzergahlarımızda seferlerimiz devam ediyor. Güney ve Doğu Anadolu şehirlerine günler öncesinden rezervasyon yapıldı. Seçim sabahı herkesi sağ salim memleketlerine yetiştireceğiz” diye konuştu.

Tatile oy arası

Tatilci Mehmet Dönmez, “İzmir’den tatile geldim. Geri dönüp oyumu kullandıktan sonra tatilime kaldığım yerden devam edeceğim” derken, bir diğer tatilci Merve Bulut, “Oyumu kullanıp Marmaris’e geri gelerek muhteşem geçen tatilime kaldığım yerden devam edeceğim” diye konuştu.

Yerli tatilcilerden boşalan sahilleri ise yabancı turistler ve tatil yörelerinde yaşayanlar doldurdu.