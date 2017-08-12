‘Tatile devam’: Kelebekler Vadisi’ne patikadan inerken kayada mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patikadan yürüyerek inmeye çalışmasının ardından kayalıklarda mahsur kalan kişi, dört saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Edirne’den tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Naci Kara, kayalıklardaki patika yoldan 300 metre derinliğindeki Kelebekler Vadisi’ne inmek istedi.
Yürüyüş sırasında patikayı kaybederek uçuruma yönelen Kara, 50 metrelik inişin ardından ulaştığı kaya parçasının üzerinde mahsur kaldı. Kara bugün saat 11.00’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Arazinin sarp olması nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kara’nın mahsur kaldığı kayalıkların üzerine iple iniş istasyonu kurdu. 50 metrelik inişin ardından Kara’ya ulaşan ekipler, istasyona iple bağladığı Kara’yı yukarı çekti.
Kara’nın tatiline kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
Geçen yıl Kelebekler Vadisi’ne yürüyerek inmeye çalışan öğretmen 26 yaşındaki Birolcan Şahin, 90 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti.
Şahin’in ölümünün ardından kaymakamlık, Faralya muhtarlığına patikanın kapatılmasına ilişkin yazı göndermiş, patikadan iniş yasaklanmıştı.