‘Tatile devam’: Kelebekler Vadisi’ne patikadan inerken kayada mahsur kalan kişi kurtarıldı

Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili dava dosyasında ifadesi yer alan astsubay Hüseyin G., darbe girişiminden birkaç ay önce ‘FETÖ’nün darbe yapacağını öğrendiklerini’ belirterek, “Edindiğim tüm bilgi ve belgeleri emekli Tümgeneral AKP milletvekili Şirin Ünal’a, binbaşı S.Y. aracılığıyla ilettik” dedi.