Tatilcilerin gözdesi Çeşme’de maske ve sosyal mesafe denetimi: 116 kişi ve 32 işletmeye ceza kesildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bayram nedeniyle tatile çıkanların akın ettiği ilçede, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başta eğlence merkezleri olmak üzere iş yerlerinde denetim ve kontrol yapıldı.

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Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik kontrollerin yapıldığı denetimde maske takmayan 116 kişiye toplam 104 bin 400 lira idari para cezası uygulandı, 32 işletmeye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle toplam 100 bin 800 lira para cezası kesildi.

Altı şüpheli yakalandı

Kontrollerde 617 kişiye GBT sorgusu yapılırken aranan altı şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde de 619 araç kontrol edildi, 265 araca ceza işlemi uygulandı, sekiz araç trafikten men edildi.