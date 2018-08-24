Tatilciler İstanbul’a dönüyor: Araç kuyruğu 40 kilometreyi buldu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’dan ayrılan tatilciler, kente dönmeye başladı.

DHA’nın aktardığına göre tatilciler, bayramın son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıktı.

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TEM’in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğleden sonra da akşama kadar artarak devam etti. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi.

Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken araç kuyrukları oluştu.

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Yoğunluk Bolu Dağı Tüneli’ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

Kuyruk 40 kilometre

TEM yolu Kocaeli geçişinde de İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de artarak devam etti.

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk Kocaeli’nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler İstanbul yönüne adım adım ilerledi.

Derince ilçe geçişinde azalan trafik Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaştı. Trafikteki yoğunluğun gece boyu sürecek.