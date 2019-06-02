Tatilci trafiği bayram tatilinin ikinci gününde devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. Bolu Dağı geçişinde ise akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fotoğraflar: DJA

İdari tatil nedeniyle dokuz oluşan yoğunluk nedeniyle Kocaeli’de Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Böylece, haftasonları eklendiğinde dokuz günlük bayram tatili fırsatı oluştu.

Cuma akşamı TEM Otoyolu’nda başlayan trafik yoğunluğu dün gün boyu devam etti. Dün akşam saatlerinde 30 kilometreye varan araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu’nda, bugün de yoğunluk devam etti. Yolun 2 şeride düştüğü İzmit tüneller bölgesi ile İzmit Doğu Gişeleri arasında yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinin kalan diğer bölgelerinde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik trafik denetimi gerçekleştiriyor.

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Denetimlere havadan Jandarma helikopteri ve drone’la destek verilirken, Jandarma ekipleri durdurdukları araçlara çok kısa sürede sorgulama yapabilen Tak-bul Gözlük ile plaka sorgulaması, barkod okuyucu cihazla da sürücülere GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde dedektör köpekleri de yer aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere yorgun ve uykusuz seyahat etmemeleri, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları uyarılarında bulunuldu.