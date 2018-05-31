Tatilci ikinci tur seçim öngördü: 8 Temmuz rezervasyonlarının yüzde 60’ı iptal

Turizm sektöründen gelen haberler seçmenlerin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağı öngörüsüyle hareket etmeye başladığını gösteriyor. Olası ikinci turun tarihi 8 Temmuz’daki rezervasyon iptalleri yüzde 60’a ulaştı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı’nın haberinee göre, erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleriyla karşılaştıklarını söyleyen Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, ilk etapta 24 Haziran tarihi için iptal oranının yüzde 75 olduğunu, ancak şu an oranın yüzde 90’ı bulduğunu ifade etti.

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Haziran ayı sezon başı olduğu için tereddütün daha az olduğunu belirten Onaran şöyle devam etti: “Ancak 8 Temmuz fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri. Tatilciler uygun fiyatta aldıkları tatillerinden başka çözüm bulmak için beklemiş olabilirler. Ancak tarih yaklaştıkça iptallerin oranı artıyor. Şimdiden yüzde 60’ı buldu.”

TÜROFED Başkanı Osman Ayık da, son üç yılda yerli turistin erken rezervasyon avantajlarını öğrendiğini ifade ederek, “Satın alan tatilci bu avantajlarını kaybetmemek için ilk şokla beklemiş olabilir. Tarih yaklaştıkça iptal ve değiştirme oranları artacaktır” dedi.

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Setur’dan bir yetkiliye göre ise seçim gibi önemli sebeplerde koşulsuz iptal hakkının olduğunu öğrenen tatilcinin 8 Temmuz tarihinden vazgeçmesi daha kolay oldu. Bunun yanında oteller de mevcut duruma ayak uydurup tatilciyi mağdur etmeyerek, sezon ortasındaki fiyatlarını yumuşattı.