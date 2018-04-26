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Yaramazlara biraz batar!

‘Tatilci anketi’nde seçim ilk turda bitiyor: 8 Temmuz için iptal oranı yüzde 10

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Erken seçim dolayısıyla 24 Haziran rezervasyonlarını iptal ettiren tatilcilerin oranı yüzde 75’e ulaştı. Seçimin ikinci tura kalması halinde tekrar sandık başına gidilecek 8 Temmuz için ise iptal oranı yüzde 10’da kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Vatan’dan Emre Eser’in haberine göre, çok sayıda tatilci aylar öncesinden yaptığı yüzde 50’ye varan indirimli rezervasyonları erken seçim nedeniyle ya iptal ettirdi ya da üstüne para vererek erteledi.

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Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleriyle karşılaştık” diyerek şöyle devam etti: “Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleriyle karşılaştık. Müşterilerimize sorun çıkarmadık. Bugün itibariyle o tarihe yapılan rezervasyonların yüzde 75’i iptal edildi. Birkaç günde tamamına yakınının iptal edilmesini bekliyoruz. Ancak istatistiklerimize göre 8 Temmuz’daki iptallerde normal günlerden bir fark yok. İptal oranı sadece yüzde 10’da kaldı. Sanırım tatilciler seçimin ikincinci tura sarkacağını düşünmüyor ya da biraz daha bekleyip ona göre pozisyon almayı planlıyor. Sonuçta haziran tatilin başı. Ancak 8 Temmuz, fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri.”

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