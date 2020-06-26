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Yaramazlara biraz batar!

Tate Modern’in terasından altı yaşındaki çocuğu atan kişiye 15 yıl hapis cezası

Geçen yıl ağustos ayında, altı yaşındaki bir çocuğu, Britanya’nın başkenti Londra’daki Tate Modern Müzesi’nin terasından aşağı atan kişi 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: DHA

O zaman 17 yaşında olan Jonty Bravery, Fransa’dan ailesiyle tatil için Londra’da bulunan, adı açıklanmayan çocuğu 10’uncu kattaki terastan aşağı atmıştı. 30 metre yükseklikten aşağı düşen çocuk beyin kanaması geçirmiş, omuriliği zedelenmişti; tekerlekli iskemleye bağlı yaşıyor.

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Bugünkü duruşmada, savcı, cinayete teşebbüsten yargılanan Bravery’nin planlı olarak suç işlediğini söyledi.

Hakim ise Bravery’nin öldürmeye niyet ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Altı yaşıdaki bir çocuk neredeyse ölüyordu. Bu olaydan sonra hayatı değişti. Seyir terasına çıktın, çocuğu gördün, yanına gidip onu aşağı attı. Çocuğun ve ailesinin yaşadığı korku, kalıcı fiziki zarar tahayyül edilemez. Yaptığın şey toplum için tehlike oluşturduğuna işaret ediyor.

Çocuğun, duruşmaya katılamayan anne-babası, yazdıkları mektupta, “Yaşadıklarımızı anlatacak kelime bulamıyoruz. Oğlumuz neden hastanede olduğunu soruyor sürekli” ifadelerini kullandı.

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