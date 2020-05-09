Tatbikatta merdiven kırıldı: İki itfaiye eri yaralandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. İki itfaiyeci yaralandı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinden birinin durumu ağır.
Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak’taki Kadıköy İtfaiye İstasyonu’nda tatbikat yapıldı. Merdiven kırılınca iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiye erleri, meslektaşları tarafından çatıdan indirildi.
Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan itfaiyecilerden birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kırılan merdivenin düştüğü noktadaki bir otomobilde de hasar oluştu.