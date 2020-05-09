Tatbikatta merdiven kırıldı: Bir itfaiye eri öldü; diğeri yaralandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, itfaiyenin tatbikatı sırasında metrelerce uzunluktaki merdiven kırıldı. Ağır yaralanan Emircan Çolak hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak’taki Kadıköy İtfaiye İstasyonu’nda tatbikat yapıldı. Merdiven kırılınca iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiye erleri, meslektaşları tarafından çatıdan indirildi.

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Biri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğeri ise olay yerine yakın olan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak hayatını kaybetti.

İstanbul İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, “Kadıköy İtfaiye İstasyonumuzda meydana gelen kaza sonucu personelimiz Emircan Çolak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” dendi.