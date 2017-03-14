Taşyapı’nın ‘imajı zedelenmiş’: Kadıköy belediye başkanı hakkında suç duyurusu

RIFAT DOĞAN

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Kadıköy’deki parklara, camilere, kültür merkezlerine haciz gönderen Taşyapı bu kez de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu hakkında ‘imajını zedelediği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoroloji arsasına yaptığı dört gökdelende ruhsata aykırı toplam 9 bin metrekare inşaat yapan Taşyapı, Kadıköy belediyesine ‘inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle’ durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.

İstanbul Anadolu 6’ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tartışmalı bilirkişi raporuyla Kadıköy belediyesinin 101 milyon 859 bin TL maddi tazminat ödemesine karar verilmiş ardından haciz işlemleri başlatılmıştı.

İmajı zedelenmiş

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından 24’üncü İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Kadıköy belediyesinin taşınmazları ve banka hesaplarına el konulmasını isteyen firmanın haciz konulmasını istediği yerler arasında camiler, parklar ve muhtarlık binaları vardı.

Kadıköy belediyesi karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurmuştu. Bu arada Taşyapı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ruhsat 9 bin metre karelik ruhsata aykırı bölüm olması nedeniyle iptal edilmişti.

Taşyapı bu kez de Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na kendisine ‘basın yoluyla kendisine hakaret ettiği ve imajını zedelediği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Nuhoğlu: Kadıköylüleri hiç kimse korkutamaz

Nuhoğlu yarın saat 15.00’da ifade vermek üzere Kartal Anadolu Adliyesi’ne gidecek.

Nuhoğlu şunları söyledi: “Tazminat cezası nasıl benim şahsıma değil Kadıköylülere gönderildiyse, haciz nasıl bana değil Kadıköy’ün camilerine, parklarına gönderildiyse bu suç duyurusu da bana değil Kadıköylülere karşı açılmıştır. Ben Kadıköylülerin temsilcisi olarak bu görevdeyim. Ve Kadıköylüleri hiç kimse korkutamaz, yıldıramaz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Ruhsata aykırı olarak yapılan inşaatı bu tür numaralarla unutturamazlar. Bu ülkede adalet var ve adalet halktan ve haklıdan yana olacak.”