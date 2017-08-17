Taş’tan ‘Tweet attı diye tutuklanan yok’ diyen Bozdağ’a: Ben Zeus’un kulu muyum?

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‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tutuklu yargılanan isimlerden müzisyen Atilla Taş, suçsuz olduğunu savundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı? Yok” dediğini hatırlatan Taş “Ben Zeus’un kulu muyum?” diye sordu.

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‘Vicdanım rahat’

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Taş, hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiğini belirterek şunları söyledi: “Arkanızda ‘Adalet mülkün temelidir’ yazıyor. Orada ‘Adalet zulmün temelidir’ yazması gerekiyor. Ben çok samimi, ruhumun bütün çıplaklığılya burada şunu söylemek istiyorum. Bu hain darbe girişimini yapan alçakları lanetliyor en ağır şekilde cezalandırılmalarını yüce rabbimden, adaletten diliyordum. En ufak bir suçum dahi olsa bir yıldır ayakta dahi duramazdım canıma kıyardım. Vicdanım o kadar rahat ki halen bu yüzden yaşayıp nefes alabiliyorum.”

‘Beni bu halimle alacak cemaat yok’

“Suçsuzum ve bir yıldır suçsuz yere yatıyorum” diyen Taş şöyle devam etti: “Hiç alakam yok. Bir bakan çıktı ‘Tweet’ten yatan bir Allah’ın kulu gösteremezsiniz’ diyor. Ben Zeus’un kulu muyum? Ben de Allah kuluyum. Ben iflah olmaz bir devrimciyim. Ben Atatürkçüyüm. Mustafa Kemal’in askeriyim. En çok gurur duyduğum budur. Beni bu halimle alacak cemaat varsa hemen gideyim. Ama alan cemaat yok. Hayatımın hiçbir döneminde hacı-hoca kovalamadım. Ben kitap, öğretmen peşinde koştum. Hiçbir zaman hurafelere inanmam. Benim aklımı alacak hacı hoca daha anasının karnından doğmadı.”

‘Kültür bakanı mı yapacaklardı?’

Darbe girişimi gecesi saat 23.00’te darbe karşıtı tweet attığını dile getiren tutuklu müzisyen, darbecilere ‘bela okudu’: “Eski tweetlerimi gören hakim, savcılar o gece attığım tweete sağır kör kalıyorlar. ‘Ne kadar muhalif olursam olayım darbe onaylayacağım bir şey değildir’ diye saat 12.25’te tweet attım. Atilla Taş’ı kültür bakanı mı yapacaklardı darbe yapanlar? TBMM bombalanması ne demek. Bu onuruma dokundu. ‘Böyle saçmalık olabilir mi?’ diye yazdım. Ama darbeyle yargılanıyorum ben. Allah belalarını versin darbecilerin.”