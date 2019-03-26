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Yaramazlara biraz batar!

Taş’tan kendisine ‘PKK’lı’ diyen Soylu’ya yanıt: İspat edersen bırakırım, ya sen?

Millet ittifakı‘nın Beyoğlu adayı Alper Taş, kendisi için ‘PKK’lı’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “İspat edersen ben istifa ederim, edemezsen sen istifa edecek misin?”

Fotoğraf: DHA

Soylu, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirdiği buluşmada CHP’nin ‘PKK’lıları aday gösterdiğini‘ iddia ederek Taş’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu’nda. Apo’nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye’nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net.

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Bu açıklamaya Twitter hesabından yanıt veren Taş, şunları yazdı: “Benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?

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