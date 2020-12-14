Taslak yönetmelik: Etikete ‘Trans yağ yoktur’ diye yazılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmeliğe göre artık üründe trans yağ olup olmadığı paketin üzerine yazılamayacak.

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‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Taslakla ilgili 26 Aralık’a kadar görüş bildirilebilecek.

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Mevcut yönetmelikte, yağ ya da margarin gibi ürünlerde bulunan trans yağ oranı yüzde 2’den fazlaysa, trans yağ miktarının bildirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bazı paketlerde de “Trans yağ yoktur” ibaresi yer alıyor. Ancak taslak yönetmeliğe göre gıda etiketine üründe trans yağ olup olmadığı yazılamayacak.

‘Yanlış algı oluşuyor’

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım’a konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, düzenlemeye dair şunları söyledi: “Bu düzenlemeyle, ‘Trans yağ yoktur’ ibaresini kaldırıyoruz. Zaten trans yağ kullanımını yüzde 2’yle sınırlandırdık. Bu çok önemli bir düzenleme. Yağ olan bir gıdada yüzde 2’nin altında trans yağ olması ancak analizle tespit edilebilir. Trans yağ olma olasılığı çok düşük. Etikete, ‘Trans yağ yoktur’ diye yazıldığında tüketicide yanlış algı yaratabilir. Diğer ürünlerde trans yağ varmış gibi bir algı oluşuyor. Bunu önlemek istiyoruz. Avrupa Birliği, Nisan 2021’de bu uygulamaya geçecek, biz 1 Ocak itibariyle geçmiş olacağız. Geçmişte, GDO’yla ilgili benzer bir durum yaşanmıştı. Türkiye’de gıdalarda GDO kullanımı yasak. Bazı üreticiler gıda etiketine, ‘GDO yoktur’ diye yazınca diğerleri için haksız rekabete neden olur diye kaldırılmıştı.”