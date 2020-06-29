Taslak hazırlandı: 5 binden fazla avukat bulunan illerde ‘çoklu baro’

Baroların yapısında değişiklik öngören tasarıya ait taslakta detaylar ortaya çıkmaya başladı. Düzenleme yasalaşırsa Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde ‘çoklu baro’ kurulmasının yolu açılacak.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek. Bir ilde birden çok baronun bulunması halinde avukat bunlardan birine kayıt yaptıracak.

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Taslağın adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’dan önce yasalaşması beklenirken, ekimde yapılacak baro seçimleri ve Mayıs 2021’deki Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimleri de bu düzenlemeden etkilenecek.

Asgari 2 bin avukat

Tasarıda yer alan bazı detaylar şöyle:

Avukatlar, TBB tarafından şekli belirlenen cübbeyle duruşmaya katılacak.

Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer TBB’ye tahsis edilecek ve birlik, barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis edecek.

Mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında uygulanacak.

Bir ilde, birden çok baronun bulunması halinde avukat bunlardan birisine kayıt yaptıracak.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB’ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak.

TBB en az 25 baronun yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek ama seçim yapılamayacak.

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri ekim ayının ilk haftasında yapılacak.

Avukatlardan savunma yürüyüşü

Baro başkanları ve avukatlar, Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde yapılmak istenen değişikliğe karşı 19 Haziran günü birçok ilden yürüyüş başlatmış, gruba Ankara’da polis müdahale etmişti.

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Baro seçimlerinde değişiklik Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren açıklamasını sert bir dille eleştirmesinden sonra iktidar tarafından gündeme getirilmiş, MHP de bunu desteklemişti.