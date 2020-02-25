Taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği yavru çitalar tarihe geçti

ABD’nin Columbus kentindeki hayvanat bahçesinde, tüp bebek yöntemi ve ‘taşıyıcı anne’ kullanılarak dünyaya gelen iki yavru çita tarihe geçti. Yavruların bu yolla doğan ilk yavrular olduğu açıklandı.

Fotoğraflar: CNN International

Smithsonian Koruma Biyolojisi Enstitüsü’ndeki bilim insanları, 19 Şubat’ta Columbus Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gelen yavruların sayıları hızla azalan çitaların neslinin tükenmesine karşı atılan adımlar göz önüne alındığında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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Yavruların biyolojik annesi Kibibi altı buçuk yaşında. Kibibi doğum yapamadığı için yumurtaları Teksas eyaletindeki bir merkezde yaşayan erkek çitanın spermiyle geçen kasım ayında döllendi. Döllenme sonucu elde edilen embriyo üç yaşındaki taşıyıcı anne Izzy’ye transfer edildi. Izzy, üç aylık hamilelik sonrasında yavruları dünyaya getirdi. Altı günlük yavrulara henüz isim konulmadı.

Yavruların doğması, hayvanat bahçesi çalışanları ve 15 yıldır çitalarda embriyo transferi üzerine çalışan bilim insanlarını sevindirdi. Izzy’nin ise onları bir an olsun yanından ayırmadığı belirtildi.

Smithsonian Koruma Biyolojisi Enstitüsü’ndeki ekip, üçüncü kez tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyoyu taşıyıcı anneye naklettiklerini ancak yavru dünyaya getirme konusunda ilk kez başarılı olduklarını açıkladı.

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Son 50 yılda, çita nüfusunda ciddi anlamda düşüş yaşandı. Doğada 7 bin 500 çita olduğu tahmin ediliyor. Çitaların sayısı, yaşam alanlarının daralması, avlanma, çatışma ve yasadışı ticaret gibi nedenlerden dolayı azalıyor. Hayvanat bahçelerinde yaşayan çitaların üçte biri yaşları veya sağlık sorunları nedeniyle üreyemiyor.

Sekiz yaşında üreme şansı düşüyor. Bu nedenle bilim insanları, Columbus Hayvanat Bahçesi’nde doğan yavruların çok önemli olduğunu savunuyor.