Taşıyıcı annelerin Ukrayna’da doğurduğu bebekler, salgın nedeniyle ailelerine kavuşamadı

Covid-19 salgını nedeniyle sınırlar kapanınca, Ukrayna’daki bir klinikte, taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği 46 bebek ailelerine kavuşamadı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Başkent Kiev’deki, BioTexCom adlı merkezde dünyaya gelen bebekler çalışanlar tarafından bir otele götürüldü; orada bakılıyor. Merkezin yönetimi, bebeklerin ailelerinin, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Britanya, Portekiz, Çin ve ABD’nin aralarında bulunduğu ülkelerde olduğunu açıkladı.

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Marina adlı bir çalışan, yeni doğan bebeklerle, seyahat engeli kalkana kadar en iyi şekilde ilgileneceklerinin altını çizerek, “Sık sık anne-babalarına video veya fotoğraf çekip yolluyoruz. Doktorlarımız da ilgileniyor” dedi.

Avrupa ülkelerinde yasal engeller olduğu için Ukrayna’nın taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu bir ülke olduğu biliniyor. Ancak, bilinse de bebeklerin otelde kaydedilen görüntüleri, parlamentodaki insan hakları ombudsmanı Liudmila Denisova’yı durumu masaya yatırmak için harekete geçirmişti.