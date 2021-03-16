Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan değişiklikle, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması yeniden düzenlendi.

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Buna göre, taksitlendirme süreleri, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin – 300 bin lira arasındaki taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin lira – 750 bin lira arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin liranın üstündeki taşıt satışlarında 24 ay olarak belirlendi.

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Öte yandan, konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı.