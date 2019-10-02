Taşıt kredisi kampanyasına binekte Toyota, ticaride Mercedes de eklendi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek ucuz taşıt kredisi uygulamasına Toyota ve Mercedes de katıldı.

Üç bankadan gelen ilk açıklamaya göre, binek araçlarda anlaşmalı otomotiv firmaları arasında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais yer alırken, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa bulunuyordu. Buna daha sonra ticari kategorisinde Temsa ve Otokar da eklenmişti.

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Bugünkü açıklamaya göre uygulamaya binek araç kategorisinde Toyota, ticaride Mercedes de eklendi.

1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada kredi faizi aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürüldü.

Kredi limiti binek araçlar için 50 bin ila 120 bin lira, ticari araçlar için 72 bin ila 120 bin lira olacak.

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Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.