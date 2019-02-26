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Yaramazlara biraz batar!

Taşınmaya üçüncü erteleme: Atatürk Havalimanı 7 Nisan’da kapanıyor

Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılıp İstanbul Havalimanı’na taşınması 7 Nisan’a ertelendi.

İlk olarak Atatürk Havalimanı’nın, İstanbul Havalimanı’nın 29 Ekim 2018’de açılmasından bir gün sonra kapatılacağı açıklanmıştı. Ancak bu işlem önce 31 Aralık’a, sonra 3 Mart’a ertelenmişti.

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Dünya havayolu trafiğini düzenleyen kuruluşlara yapılan son bildirim uyarınca ise 7 Nisan itibarıyla Atatürk Havalimanı tamamen trafiğe kapatılacak.

Programa göre taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03:00’da  başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00’da bitecek.

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45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasiteyle işletilecek.

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