Taşıdığı demir parça elektrik kablosuna temas eden işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yeşilköy Mahallesi’nde taziye evi inşaatında çalışan 22 yaşındaki Mahmud el Sati, taşıdığı demir parçasının elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

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İşçilerin yardımıyla elektrik akımından kurtarılan El Sati ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından özel hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuğu olan El Sati’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.