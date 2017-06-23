Taşgetiren’in yazısı ‘fitili ateşledi’: ‘Mahalle’deki ‘Adalet Yürüyüşü’ kavgası altıncı gününde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye yakın yazarlar arasında, Star yazarı Ahmet Taşgetiren’in yazısının fitilini ateşlediği ‘Adalet Yürüyüşü’ tartışması sürüyor.

’69 yaşında bir direnç yürüyüşü’

18 Haziran tarihli yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu’nun başlattığı yürüyüşün klasik parti tabanının ötesinde karşılık bulabileceğini savunan Taşgetiren, “69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu” demişti.

Bozdağ’ı eleştirdiği cümle ‘makaslandı’

Söz konusu yazıda Taşgetiren’in ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘üslubu’nu eleştirdiği cümlesinin sansürlendiği öne sürüldü.

İlk itiraz Hilal Kaplan’dan

Star yazarının bu yazısına kendi mahallesinden ilk itiraz Sabah yazarı Hilal Kaplan’dan geldi.

Taşgetiren’in ‘Adalet Yürüyüşü’nü 28 Şubat sürecindeki ‘özgürlükler için el ele’ eylemlerine benzettiğine dikkat çeken Kaplan Twitter hesabından “KK’nın yürüyüşünü övmüş, yetinmemiş bir de 28 Şubatçılara karşı yaptığımız el ele eylemine benzetmiş. Bu benzetmede Erdoğan kim oluyor peki?” mesajını paylaştı.

‘Hakikaten çok yazık’

Taşgetiren’le aynı gazetede yazan Ahmet Kekeç de ‘Star yazarı neyi destekliyor?’ başlıklı yazısında benzer itirazları dile getirdi.

Kekeç “Bu çakma eylem, ’69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu’ diyen ağabeylerimiz tarafından, 28 Şubat sürecinin ‘özgürlükler için el ele yürüyüşü’yle eş değer tutuluyor. Yazık. Hakikaten çok yazık!” diye yazdı.

‘Cımbızlandı, yorum katıldı’

Kendi mahallesinden yöneltilen bu eleştirilerin ardından kaleme aldığı ‘El ele eyleminden bugüne’ başlıklı yazısında Kekeç’e cevap vermeyen Taşgetiren, ifadelerinin ‘cımbızlandığını’ ve yorum katıldığını savundu.

‘Kimin sözcülüğüne soyunuyorsun Taşgetiren?’

AKP medyasında Taşgetiren’i doğrudan hedef alan en ağır yazı ‘Pelikan’ grubuna yakın bir isim olarak bilinen Yeni Birlik yazarı Ekin Gün’den geldi.

Gün, Star yazarına “CHP’nin ne yapmak istediğini biliyoruz da…Sen kimin sözcülüğüne soyunuyorsun Taşgetiren? Sen kimin adına konuşuyorsun? Çıkar o ağzında gevelediğin baklayı da mert olup açıkla. Konuştuğun, yazdığın ağız kimin ağzıdır?” diye sordu.

‘Kalemini yıka, adam ol’

Taşgetiren ise ismini anmadığı Gün’e “Yeni Birlik’teki vatandaşa: Bana söverek var olamazsın. Kalemini yıka da yaz. Adam ol, konuşalım” diye seslendi.

‘Torun sevecek yaşta CHP’nin FETÖ için yürüyüşünü savunuyor’

İki isim arasındaki ‘atışma’da son olarak Taşgetiren’e bugün köşesinden yanıt veren Yeni Birlik yazarı “Torun sevecek yaşta CHP’nin FETÖ için yürüyüşünü savunacak pozisyona düşenleri o çukurda bırakmak daha iyi olacak” dedi.

‘Hükümetin CHP’yi takdir etmesini beklerdim’

Erdoğan ve AKP’ye yakın yazarlar arasındaki ‘Adalet Yürüyüşü’ tartışmasına Karar yazarı Elif Çakır da dahil oldu.

‘CHP’nin adalet yürüyüşüne nasıl bakalım?’ başlıklı yazısında, CHP’nin ‘Herkes için adalet’ diyebilmesinin önemine vurgu yapan Çakır şunları yazdı: “Dün, büyük bir özgüven içerisinde ‘Türkiye’nin iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var’, ‘ciddi bir muhalefet olması elbette Türkiye için de bir kazanımdır, keşke muhalefet olsa’ açıklamaları yapan hükümet yetkililerinin bugün, ‘adalet yollarda aranmaz’, ‘yollar yürünmekle aşınmaz’, ‘hızlı trenimize buyursaydın’ gibi açıklamalar yapmak yerine CHP’yi ve liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu takdir etmelerini beklerdim. Takdir etmeliler. Takdir etmeliyiz. Zira CHP’nin TBMM ve Anayasa Mahkemesi arasındaki yoldan başka yolların olduğunu bilmesi önemlidir.”