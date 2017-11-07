Taşerona kadroda öne çıkan seçenek: Özel statülü personel

Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro alternatifleri belli oldu. Seçenekler arasında ‘özel statülü personel’ modelinin iyileştirilerek uygulamaya konması öne çıktı.

Taşeron işçilere kadro vaadi, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2015’teki seçim kampanyasında gündeme gelmişti.

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Mevcut hükümet ise kamuda taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin 2017 yılı sonuna kadar kadroya alınması konusunda söz vermişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da bu yönde hükümetin hazırlıklarını geçen hafta teyit etmişti.

CHP’nin taşeron işçilere yönelik yaptığı çalışmaya göre, bugün 750 bini kamuda olmak üzere yaklaşık 2 milyon taşeron işçi bulunuyor.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışılan üç formülün maliyet ve etkilerine yönelik çalışmayı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunduğu belirtildi.

Seçenekler arasında, ‘özel statülü personel olarak kadroya alınma, özel statüde bir KİT üzerinden yine sınırlı haklarla kadroya alınma ve en düşük olasılık olarak, belirsiz süreli sözleşme ile kadroya alınma’ bulunuyor.

Kurulda öne çıkan seçenek ise ‘özel statülü personel’ modelinin iyileştirilerek uygulanması.

İşçi konfederasyonları ilk gündeme geldiğini zaman ‘özel statülü personel’ modeline karşı çıkmıştı.

Bu model ilk gündeme geldiğinde Mart 2016’da açıklama yapan Maliye Bakanı Nağci Ağbal, modeli şu şekilde açıklamıştı:

“Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3 yıl da bir sözleşme yenilecek. 3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan sonra üç yıl sonra sözleşmeler yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, işçi statüsü var. Yani bu yeni bir statü. Bu kişileri memur kadrosundan almıyoruz. Bu kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız. Ama kamuda çalışan, kamu bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar.”

Bu modelde, işçiler ne işçi ne de devlet memuru statüsünde olan ancak her ikisinden de uygulamalara tâbi olan bir yapıya alınıyor.

Çalışanlar, işçi ya da memur ne hizmeti yaptığına bakılmaksızın 3 yıllık sözleşme karşılığı çalıştırılıyor. Her dönem sonunda performansa dayalı sözleşme yenilememe imkanı olacak.

Bu formül ilk tasarlandığında, işçilerin memur sendikalarına üye olması ve ücret artışlarının buna göre belirlenmesi düşünülmüştü. Ancak taşeron işçilerin emeklilikte SGK işçi statüsünde (4A) olmaları öngörülüyordu.

‘İyileştirilen yeni öneride’, devlet memurluğu düzenlemesi olan 657’ye tabi yeni bir statü açılması ve SGK’nın kamu çalışanları kapsamında (4C) olması düşünülüyor.