Tasarruf yok: 41 kamu kurumunun yalnızca yedisinde giderler azaldı

Cumhurbaşkanlığı, 41 kamu kurumundan yalnızca yedisinin geçen yıla göre harcamalarını azaltabildiğini raporladı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre kamu kurumlarının 2018 ve 2019 yıllarındaki ilk altı aylık bütçelerinin karşılaştırıldığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu yayınlandı.

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Rapora göre Cumhurbaşkanlığı, geçen yılın ilk altı ayında 1.5 milyar lira harcama yaparken, bu yılın aynı döneminde 1.8 milyar lira harcadı. Bu da yüzde 17.5’lik bir artış anlamına geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4 milyar liralık harcaması, yüzde 24.8’lik artışla 5 milyar liraya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın harcaması ise 2.1 milyar liradan 3.5 milyar liraya çıktı. Yüzde 63’lük artış, tüm kamu kurumlarında orantısal olarak en yüksek seviye olarak kayda geçti.

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Kurumlardan bazıları şöyle:

Meclis: 422.8 milyon (2018) – 660.8 milyon (2019), yüzde 56.3 (artış)

İçişleri Bakanlığı: 4.1 milyar (2018), 6.3 milyar (2019), yüzde 53.5 (artış)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: 80 milyon (2018), 21.9 milyon (2019), yüzde 72.6 (azalış)

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 12.5 milyar lira (2018), 9.8 milyar lira (2019), yüzde 21,6 (azalış)

Ticaret Bakanlığı’nın gideri aynı kaldı.

667 milyar lira vergi

Genel bütçeli idarelerin bu yılın ilk altı ayındaki toplam harcaması yüzde 19.5 artarak 467.1 milyar liraya yükseldi.

Bu yıl için 960.9 milyar lira olarak öngörülen bütçe giderlerinin yıl sonunda 992.3 milyar liraya ulaşacağı belirlendi.

Vergi gelirlerinin ise yıl sonunda 667 milyar 600 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bütçenin yıl sonunda 125 milyar TL açık vermesi bekleniyor.