Tasarruf mevduatı bir yılda yüzde 24 arttı: Kişi başı 14 bin lira

Türkiye’de tasarruf mevduatları, bir yılda yüzde 24 artarak 1 trilyon 153 milyar 800 milyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine dayandırdığı habere göre, nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de 2017 sonunda kişi başı tasarruf mevduatı miktarı 11 bin 512 lira düzeyindeydi.

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Buna göre, bir yıllık süreçte Türkiye’de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 2 bin 558 lira artırdı.

Kişi başına en yüksek tasarruf İstanbul’da

Türkiye’de 14 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul’da, 2018 sonu itibariyle 32 bin 538 lira düzeyinde bulunduğu görüldü.

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İstanbul’un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 21 bin 120 lirayla Muğla, 20 bin 665 lirayla Ankara, 19 bin 83 lirayla İzmir, 15 bin 152 lirayla Antalya olarak sıralandı.

Söz konusu beş ilin yanı sıra Yalova, Tunceli, Uşak, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Trabzon, Bursa, Isparta, Zonguldak, Kocaeli, Nevşehir ve Mersin olmak üzere toplam 22 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 1623 lirayla Muş yer aldı. Muş’un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 631 lirayla Şırnak ve 1699 lirayla Ağrı.

Tasarruf mevduatlarının yüzde 42.5’i İstanbul’da

Türkiye’deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42.5’i İstanbul’da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da, 2018’de toplam 490 milyar 272 milyon 659 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2017 sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul’da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 22.3 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul’u, 113 milyar 741 milyon 89 bin lirayla Ankara izledi. 82 milyar 446 milyon 703 bin lirayla İzmir üçüncü, 36 milyar 762 milyon 936 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 344 milyon 76 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt’un ardından 386 milyon 137 bin lirayla Ardahan, 491 milyon 612 bin lirayla Hakkari, 510 milyon 333 bin lirayla da Kilis tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.



