Tasarruf bir yere kadar: Vekiller bitter çikolatasız yapamadı

1 Ekim’den bu yana tasarruf gerekçesiyle Meclis’te servis edilmeyen bitter çikolatanın vekillerin isteği üzerine geri getirildiği belirtildi.

Bitter çikolata tasarruf kararından önce Türk kahvesinin yanında ikram ediliyordu.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre yükselen döviz kurlarından dolayı fiyatı yükselen bitter çikolata yerine daha ucuz güllü Türk lokumu ikramı başlamıştı.

Çikolatanın ham maddesi olması dolayısıyla emtia piyasasında talep gören kakaonun fiyatı yıl başından bu yana yüzde 30’a yakın arttı. Uluslararası Kakao Organizasyonu’nun verilerine göre kakaonun tonu 2 bin 95 dolardan işlem görüyor.

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Meclis’te bitter çikolata ikramı Ocak 2011’den itibaren yapılıyordu.