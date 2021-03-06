Tasarımcı Yılmaztürk’ün ölümüne ocaktan sızan gaz sebep olmuş

Muğla’da müstakil evde ölü bulunan tasarımcı Aslı Yılmaztürk’ün ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlendiği bildirildi.
İstanbul’dan Muğla’ya tatile giden 34 yaşındaki tasarımcıdan haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi’ni aradı.
Sağlık ekipleri, çağrı üzerine dün akşam Ula ilçesindeki eve gidince tasarımcıyı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.
Yılmaztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenaze olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarmanın ilk incelemesinde Yılmaztürk’ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.